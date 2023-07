Projection de La baleine et l’escargote Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection de La baleine et l’escargote Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Inscriptions à partir du mercredi 23 août auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Projection du film d’animation La baleine et l’escargote d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un

vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse

lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié

insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de

l’infiniment petit à l’infiniment grand. Venez découvrir ou revoir ce film d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon, une véritable ode au voyage et à l’aventure, pour découvrir des abysses au bord de plage en passant par des contrées glacée, des mondes maritimes différents. Samedi 23 septembre de 10h30 à 11h

Auditorium (niveau -1 ) Tout public à partir de 4 ans Sur inscription à partir du mercredi 23 août 2023, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

