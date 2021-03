Paris Bibliothèque Buffon Paris Projection de « Homo botanicus » Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

de Quentin Quintero.

Projection du documentaire « Homo botanicus » (2018, 88 min), dans le cadre du festival Quartier du Livre 2021, organisé par la mairie du Ve. Ce film est issu du catalogue des Yeux Doc, service proposé par la BPI. Projet très personnel d’un botaniste, « Homo botanicus » traite avec poésie, rigueur et une touche d’humour, de la science et de l’amour de la nature. Quentin Quintero adopte une approche artistique pour filmer l’expédition, dans la forêt amazonienne, d’un professeur spécialiste des broméliacées et de son disciple, fervent admirateur des orchidées. Son expédition à lui est un voyage onirique au cœur d’une nature splendide et offre une vision amoureuse et critique de la science. mardi 8 juin 2021 à 17h (l’horaire peut évoluer en fonction des mesures sanitaires) Réservations à partir du 25 mai uniquement par téléphone au 01 55 43 25 25

15 bis rue Buffon. 75005 PARIS

bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25

