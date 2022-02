Projection de Golda Maria au Louxor et rencontre avec les réalisateurs Cinéma le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Vendredi 25 février à 20h, le Louxor organise une rencontre avec Patrick et Hugo Sobelman, à l’issue de la projection de leur documentaire Golda Maria, témoignage d’une femme juive du 20e siècle. En 1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa grand-mère Golda Maria Tondovska. Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, de son enfance en Pologne à sa vie de femme en France, nous livrant le témoignage vivant d’une femme juive née en 1910, sa traversée du siècle et de ses horreurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait de ce témoignage intime un film, universel et essentiel. « Maria-Golda, née juive en Pologne en 1910, raconte une histoire que nous avons déjà entendue, que nous connaissons. (…) Pourtant, ce récit est unique, parce qu’il raconte ce que l’on n’entend pas, ou si peu. Maria ne raconte pas à un interviewer anonyme, mais à son petit-fils, Patrick, dans l’intimité d’une conversation qui est aussi pour elle la quête de sa vérité. « Quelque chose s’ouvre », « Mon cerveau s’est ouvert », quelque chose s’est ouvert dans mon cerveau ». C’est le mécanisme même de la mémoire qui est donné à voir dans une langue qui cherche l’exactitude des mots, une diction parfaite et un accent qui porte la trace du yiddish, un accent que l’on entend plus dans nos villes alors qu’elle proclame avoir cette langue en horreur (fièrement « moi, je parlais l’allemand »). »

Annette Wieviorka, Historienne française, spécialiste de la Shoah. Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta Paris 75010 Contact : 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Cinéma

