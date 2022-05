Projection de “Fui’gurines” Musée de la figurine historique Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Film d’animation réalisé en stop motion par les élèves internes de l’institution Jean Paul II de Compiègne. Encadrement technique : Sidonie Productions. Projection en continu durant la Nuit.

Film d'animation réalisé en stop motion par les élèves internes de l'institution Jean Paul II de Compiègne. Encadrement technique : Sidonie Productions. Projection en continu durant la Nuit.
Musée de la figurine historique
28 place de l'Hôtel de ville, 60200 Compiègne
Compiègne Oise

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:45:00

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:45:00

