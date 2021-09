Paris Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Projection de films muets en ciné-concert Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Salle Charles Pathé, dédiée au cinéma muet tout au long de l’année, présentera sur ces deux journées un programme de documentaires et de fictions mettant à l’honneur la Tour Eiffel et Paris (environ 30 minutes). Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Samedi et dimanche, les séances ont lieu à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Détail du programme : _La Toilette de la Tour Eiffel_ (5min) _La Course à la perruque_ (6min) _Les Vieux marcheurs_ (7min) _Odyssée d’un paysan à Paris_ (8min) _Vues de Paris : exposition de 1937_ (6min)

Entrée libre dans la limite des places disponibles (66 places). Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

