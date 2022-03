Projection de Films francophones “Je m’appelle Humain”, Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Jeudi 24 Mars, l’Ambassade du Canada en Jordanie vous invite à la projection du film “Je m’appelle Humain” de la réalisatrice Kim O’Bomsawin. Ce film propose une incursion dans l’histoire aux côtés de la poétesse Joséphine Bacon, une femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres. L’Institut Français vous ouvre ses portes pour cet évènement ce jeudi de 18h à 19h30, entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles.

Le film “Je m’appelle humain” propose une incursion dans l’histoire aux côtés de Joséphine Bacon, une femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres. Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

