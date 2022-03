Projection de films Francophones – Film Belge – “Les terres d’ici” de Stéphane Vuillet Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

L’Ambassade de Belgique a le plaisir de vous inviter à la projection du documentaire intitulé Les Terres d’ici de Stéphane Vuillet ce lundi 28 mars. Traitant de développement durable et d’écologie, ce film est la chronique de la mise en transition de la pépinière du Long Fond, filmée du point de vue des deux protagonistes principaux : Caroline et Jean-Marie. Le film raconte leurs réussites et leurs échecs face à la résistance au changement. La projection aura lieu à l’Insititut Français de Jordanie, de 18h30 à 19h30 (film de 55mins). Cet évenement est gratuit et ouvert à tous, sous reserve de places disponibles (50 places).

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Projection du documentaire “Les Terres d’ici” de Stéphane Vuillet. Ce film, parlant de développement durable et d’écologie, retrace la mise en transition de la pépinière du Long Fond en Belgique. Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

