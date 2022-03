Projection de Films francophone “The Miracle of Tekir” Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Institut français de Jordanie, le mercredi 30 mars à 18:00

L’Ambassade de Roumanie vous propose le film mystérieux “The Miracle of Tekir”. Dans la région de Tekir, superstition et religion se mêlent, à l’image de la terre et de l’eau qui composent la mystérieuse boue du lieu. Chassée de son village en raison de sa grossesse, Mara se retrouve employée de l’Hôtel Tekir à prodiguer des soins aux femmes stériles à l’aide de cette boue miraculeuse. L’ambassade vous donne rendez-vous à l’Institut Français ce mercredi 30 mars de 18h00 à 19h30.

Entrée libre sous réserve des places disponible

Ce film romanien mystérieux, aux soupçons de magies vous transportera dans la ans région de Tekir. Superstition et religion s’y mêlent et repose une boue aux vertus miraculeuses. Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

