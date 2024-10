Projection de films d’Halloween à la Tour de l’Honneur (Lesparre-Médoc) Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc, samedi 26 octobre 2024.

Rendez-vous à la Tour de l’Honneur de Lesparre-Médoc pour la projection de 2 classiques du cinéma d’épouvante : Nosferatu et le Fantôme de l’opéra.

Dans le cadre d’Halloween, les Amis de la Tour de l’Honneur vous proposent de découvrir deux classiques du cinéma d’épouvante :

– Nosferatu, samedi 26 octobre (16h)

– Le fantôme de l’opéra, mercredi 30 octobre (16h)

Rendez-vous au 1er étage de la Tour de l’Honneur de Lesparre-Médoc. Entrée gratuite. N’oubliez pas d’amener vos couverture pour un moment confortable et étrange de délices cinématographiques.

amisdelatour@gmail.com 0625776014

Tour de l’Honneur 17 rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde

