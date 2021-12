Projection de films courts d’animation « Les Mal-Aimés » Salle des fêtes, 21 janvier 2022, Saint-Chély-d'Aubrac.

Projection de films courts d’animation « Les Mal-Aimés »

Salle des fêtes, le vendredi 21 janvier 2022 à 15:00

_**Animation dans le cadre du programme « Ressource Nuit » du PNR Aubrac, avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de la Région Occitanie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.**_ En lien avec le programme « Ressource Nuit » du PNR Aubrac et le projet pédagogique de l’école de St Chély d’Aubrac, projection par Mondes et Multitudes de la série de films courts d’animation « Les Mal-Aimés » autour de la biodiversité nocturne. « Les Mal-Aimés », Hélène Ducrocq (2020) : « Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on ignore, que l’on méprise ou pire que l’on combat ? Les aventures des Mal-Aimés racontent la vie mouvementée de ces animaux dont la vie est parsemée d’embûches. 4 animaux mal aimés, 4 aventures qui pourraient vous arriver si vous étiez un loup, un ver de terre, une chauve-souris, ou une araignée…enfin presque. En partant d’observations de la nature, [les réalisateurs ont] élaboré des aventures ordinaires du point de vue de ces animaux. Foncer à travers la forêt nocturne, voyager au centre de la terre, découvrir les profondeurs maritimes, ou esquiver un pied, rien de plus ordinaire pour eux, mais des univers, notre univers tout entier à re-découvrir de leur point de vue. » Plus d’informations : [[https://www.lesmalaimes.fr/](https://www.lesmalaimes.fr/)](https://www.lesmalaimes.fr/)

Projection réservée aux scolaires

Le temps d’un après-midi, à la découverte de 4 animaux et 4 aventures

Salle des fêtes 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T16:00:00