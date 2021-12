Projection de films courts d’animation « Balades sous les étoiles » Cinéma de Mur-de-Barrez,CinéMur, 22 janvier 2022, Mur-de-Barrez.

Cinéma de Mur-de-Barrez, CinéMur, le samedi 22 janvier 2022 à 16:45

_**Animations dans le cadre du programme « Ressource Nuit » du PNR Aubrac, avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de la Région Occitanie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.**_ En lien avec le programme « Nuit » du PNR Aubrac, projection par l’association de cinéma de Mur-de-Barrez de la série de films courts d’animation tout public autour de 6 histoires sur la nuit. Alors prenez vos plaids les plus douillets et laissez-vous porter par ces belles aventures. « Balades sous les étoiles », Lizete Upite, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren, Lia Bertels, Marion Lacourt (2020) : « La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne. » Plus d’informations : [https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle](https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle)

passe sanitaire obligatoire

Cinéma de Mur-de-Barrez,CinéMur 1 rue de la Parro 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:45:00 2022-01-22T17:45:00