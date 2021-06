Champigny-sur-Marne Musée de la Résistance nationale Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Projection de films au musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne Musée de la Résistance nationale Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

Lors d’une nocturne exceptionnelle, l’équipe du MRN vous convie à une expérience multisensorielle inédite pour plonger au coeur d’incroyables histoires de vie liées à la Résistance ! L’équipe sera ravie de vous faire découvrir gratuitement l’exposition permanente du MRN grâce à des visites commentées gratuites. Sur un espace muséographique immersif et interactif de 1000m2, vous découvrirez ainsi des objets rares, comme la petite poupée confectionnée au camp de Ravensbrück offerte à Geneviève de Gaulle par une camarade déportée, ou encore l’original de la lettre de Guy Môquet. Il vous sera également possible d’assister à des projections de films dans l’auditorium.

Entrée libre

