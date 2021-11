Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Projection de films au dessus des nuages Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Projection de films au dessus des nuages Chamonix-Mont-Blanc, 3 décembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Projection de films au dessus des nuages Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

2021-12-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-03 Le cinéma Vox 22 cour Bartavel

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 10 10 The North Face & iF3 Chamonix sont fiers de vous présenter une soirée de projection de films au dessus des nuages…

Au Cinéma Le Vox, le vendredi 3 décembre à partir de 19h45. +33 6 03 05 44 16 https://www.eventbrite.co.uk/e/au-dessus-des-nuages-tickets-214547115197 Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc