Projection de film : Une terre sans abeilles ?

2022-11-30 20:00:00 – 2022-11-30 22:00:00 Documentaire organisé dans le cadre du festival AlimenTerre. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. dernière mise à jour : 2022-10-15 par

