Orcières Orcières Hautes-Alpes, Orcières Projection de film « Transhumance » Orcières Orcières Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orcières

Projection de film « Transhumance » Orcières, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Orcières. Projection de film « Transhumance » 2021-07-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-25 Orcières Merlette Cinéma le Poom

Orcières Hautes-Alpes Orcières EUR 5 5 Charly Baile vient vous projeter un film magnifique sur l’aventure des bergers et des troupeaux de la Provence aux Alpes. +33 4 92 55 89 89 https://www.orcieres.com/ dernière mise à jour : 2021-06-27 par Office de Tourisme d’Orcières

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Orcières Étiquettes évènement : Autres Lieu Orcières Adresse Orcières Merlette Cinéma le Poom Ville Orcières lieuville 44.69713#6.32368