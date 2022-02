Projection de film : Rouge Yabous Cultural Centre, 19 février 2022, Jérusalem.

Projection de film : Rouge

Yabous Cultural Centre, le samedi 19 février à 18:00

Samedi 19 février **Projection de film : Rouge** **Film de Farid Bentoumi** Sélection officielle du festival de Cannes 2020 VO en français avec ST en arabe | 86 mins. 18h au centre culturel Yabous En partenatiat avec Centre Culturel Yabous السبت ١٩ شباط **عرض فيلم: Red Soil** **فيلم من إخراج فريد بنتومي** أختير الفيلم رسميا لمهرجان كان السينمائي ٢٠٢٠ بالفرنسية مترجم للعربية | ٨٢ دقيقة ٦ مساءً في مركز يبوس الثقافي بالشركة مع مركز يبوس الثقافي Saturday 19 February **Film screening: Red Soil** **Film by Farid Bentoumi** Official selection of the Cannes Film Festival 2020 In French with Arabic Subtitles | 86 mins 6 pm at Yabous Cultural Center In partnership with Yabous Cultural Center

Film de Farid Bentoumi | VO en français avec ST en arabe | 86 mins.

Yabous Cultural Centre 10 Al Zahra Street, Jerusalem Jérusalem באב א-זהרה



