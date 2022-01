Projection de film : Ouistreham Monflanquin, 4 février 2022, Monflanquin.

Projection de film : Ouistreham Monflanquin

2022-02-04 – 2022-02-04

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin

4 EUR Film d'Emmanuel Carrère adapté du livre de Florence Aubenas, avec Juliette Binoche.

Synopsis : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

+33 5 53 36 40 05

Monflanquin

