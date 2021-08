Orcières Orcières Hautes-Alpes, Orcières Projection de film “Montagne secrète” Orcières Orcières Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orcières

Projection de film “Montagne secrète” Orcières, 28 août 2021, Orcières. Projection de film “Montagne secrète” 2021-08-28 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-28 Rue des Écrins Orcières Merlette

Orcières Hautes-Alpes Orcières Projection du film de Charly Baile et René Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des Ecrins au Mercantour. +33 4 92 55 89 89 https://www.orcieres.com/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme d’Orcières

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Orcières Autres Lieu Orcières Adresse Rue des Écrins Orcières Merlette Ville Orcières lieuville 44.69713#6.32368