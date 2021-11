Saint-Pierre Médiathèque Raphaël Barquissau Saint-Pierre Projection de film Médiathèque Raphaël Barquissau Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Médiathèque Raphaël Barquissau, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

**PROJECTION du film Orgueil et Préjugé de Joe Wright.** Adaptation du roman de Jane Austen Synopsis Dans un petit village d’Angleterre, sous le règne de George III, Mrs. Bennet veut marier ses filles afin de leur assurer un avenir serein. L’arrivée de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami Mr. Darcy, plonge Jane et Elisabeth dans des affaires de coeur tumultueuses. Cette dernière découvre l’amour en rencontrant le bel et aristocratique Darcy. Pourtant, tous deux devront passer outre leur orgueil et les mauvaises interprétations qui s’ensuivent avant de tomber dans les bras l’un de l’autre à la grande surprise des Bennet. Projection de film Médiathèque Raphaël Barquissau Ruelle du Collège Arthur 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

Lieu Médiathèque Raphaël Barquissau Adresse Ruelle du Collège Arthur 97410 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre