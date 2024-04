Projection de film Le Vice et la Vertu de Roger Vadim Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières, vendredi 12 avril 2024.

Redécouvrez le film de Roger Vadim, « Le Vice et la Vertu », vendredi 12 avril à la Salle des Fêtes d’Eygalières à 20h30 !

« Le Vice et la Vertu », comédie dramatique de Roger Vadim avec Catherine Deneuve, Annie Girardot, Robert Hossein (France-Italie, 1963). Durée 1h41

Synopsis Quelques jours avant son mariage, la Gestapo arrête le fiancé de Justine. Cette dernière demande à sa sœur, Juliette, maîtresse du général von Bamberg, d’intercéder en sa faveur. Mais le colonel SS Schorndorf élimine von Bamberg.



En présence d’Henry-Jean Servat, auteur du livre « Robert Hossein Un Homme de Bien ».



Séance organisée par les bénévoles Eygaliérois de La Strada et l’association CRECAP 4 4 EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

