Projection de film « Le pays où vivait la terre » Fellering, vendredi 17 mai 2024.

Ces deux prochaines projections mettent à l’honneur une essence commune, un regard critique sur la situation de nos villages dans un monde rural et paysan en constant déclin. L’un est alsacien, l’autre roumain.

Les soirées effrontées continuent en mettant à l’honneur le film documentaire et particulièrement sur ces deux prochaines sessions le travail du réalisateur Vincent FROEHLY. Grâce à la poésie brute des images captées par la sincérité de son regard et la force de propos toujours authentiques, le réalisateur se fait passeur en tout humilité de sujets forts et impactants.

« Le pays où vivait la terre » Làschia est un petit village du Maramures en Roumanie. Ici tout le monde est encore paysan et tout le monde vie au rythme de la nature. C’est l’hiver, on prépare Noël, on tue le cochon et on boit de la Tsuica… Mais ce monde est en sursis à voir ce qu’il se passe chez ceux du moulin qui veulent être plus riches et plus modernes que les autres, la fin de ce monde est tout proche… 0 EUR.

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

4b rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est

