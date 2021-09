Lanton Lanton Gironde, Lanton Projection de film : « Le cèpe, une merveilleuse apparition » Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Projection du film « Le cèpe, une merveilleuse apparition » film documentaire de Patrick Glotin, 52 minutes coproduit avec Saison 5 et France 3 Aquitaine Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Lieu Lanton Adresse Centre d'animation Avenue de la Libération Ville Lanton