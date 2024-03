projection de film documentaire et rencontre avec la réalisatrice Essaimons-nous de Laure Saint-Hillier Aux Trois Coups Arc-et-Senans, samedi 6 avril 2024.

En ce début de printemps, Aux Trois Coups vous propose de venir visionner « Essaimons-nous »: un long-métrage documentaire (74 min), fruit d’une aventure collective inspirante qui a germé dans le milieu paysan franc-comtois.

Suivez un groupe de maraîchers qui, par leurs pratiques, tentent d’enclencher un mouvement de résistance face à la toute puissance de l’agro-industrie, le film témoigne d’un milieu en pleine mutation, d’hommes et de femmes dont le combat quotidien porte sur la reprise d’autonomie et les questions de souveraineté alimentaire.

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/EssaimonsNous

Réalisé par Laure Saint-Hillier qui sera présente lors de la projection, nous vous proposerons ensuite un échange. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Aux Trois Coups 4B Grande Rue

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

L’événement projection de film documentaire et rencontre avec la réalisatrice Essaimons-nous de Laure Saint-Hillier Arc-et-Senans a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION DOUBS