salle de l’europe, le mercredi 16 février 2022 à 20:30

Dessine-moi un Chamois Colin a 9 ans. C’est un petit citadin comme les autres. Le métier de ses grands parents, cinéastes animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou qu’il vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de montagne : chamois, lièvres variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins,… Ses jours de congé, pendant trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 1650m d’altitude, dans le Parc National du Grand Paradis. C’est alors une autre école qui l’attend. Avant que l’aigle royal ne soit plus ce minuscule point dans le ciel, et le chamois qu’un éclair qui s’enfuit à son approche, le sentier de l’apprentissage sera long de patience, de découragements et d’efforts. Colin apprend à se faire discret, à reconnaître les traces, à marcher avec des crampons, bivouaquer en altitude. Un animal manque à l’appel, pour le voir Colin met son grand-père à l’épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ? Présence du réalisateur à l’issu de la projection pour une moment d’échange 69min

5euros adulte et 3 euros enfant

Découvrez la famille Lapied. Grâce à leurs films, ils vous partagent leur passion pour la nature et les animaux : marmottes, chamois, aigle, bouquetins,… salle de l’europe aillon le jeune Aillon-le-Jeune Savoie

