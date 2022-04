Projection de film d’animation : Agatha, Ma Voisine Détective Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Projection de film d’animation : Agatha, Ma Voisine Détective Cahors, 30 avril 2022, Cahors. Projection de film d’animation : Agatha, Ma Voisine Détective Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Projection du film : Agatha, ma voisine détective, film d’animation de Karla von Bengtson. Durée : 1h17- Tout public à partir de 6 ans. Danemark, 2017. Agatha, 10 ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. Dans les sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliqué que prévu. ©allociné

Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Ville Cahors lieuville Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Projection de film d’animation : Agatha, Ma Voisine Détective Cahors 2022-04-30 was last modified: by Projection de film d’animation : Agatha, Ma Voisine Détective Cahors Cahors 30 avril 2022 cahors Lot

Cahors Lot