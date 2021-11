Saint-Jean-de-Tholome Saint-Jean-de-Tholome Haute-Savoie, Saint-Jean-de-Tholome Projection de film animalier Saint-Jean-de-Tholome Saint-Jean-de-Tholome Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-de-Tholome

Projection de film animalier Saint-Jean-de-Tholome, 6 novembre 2021, Saint-Jean-de-Tholome. Projection de film animalier LIEU DIT BOVÈRE, . . Saint-Jean-de-Tholome

2021-11-06 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-06 22:00:00 22:00:00 LIEU DIT BOVÈRE, . .

Saint-Jean-de-Tholome Haute-Savoie Saint-Jean-de-Tholome EUR Projection du film “Fjellrev, la quete scandinave” de Baptiste Deturche, jeune tholoméen et cinéaste animalier.

En présence du réalisateur partez à l’aventure sur les Terres scandinaves à la recherche du rare renard polaire.



Film et Exposition photo baptiste.deturche@gmail.com +33 6 35 34 77 84 https://www.baptistedeturche.com/ LIEU DIT BOVÈRE, . . Saint-Jean-de-Tholome

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Môle et Brasses Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-de-Tholome Autres Lieu Saint-Jean-de-Tholome Adresse LIEU DIT BOVÈRE, . . Ville Saint-Jean-de-Tholome lieuville LIEU DIT BOVÈRE, . . Saint-Jean-de-Tholome