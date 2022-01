Projection de film adultes Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Projection de film adultes Maison du lien social, 29 mars 2022, Cornebarrieu. Projection de film adultes

Maison du lien social, le mardi 29 mars à 14:15

Projection de film gratuite à la MLS. Renseignements et inscriptions au 05 61 07 10 72.

sur inscription auprès de la MLS. Pass vaccinal obligatoire

Visionnage d’un documentaire suivi d’un vote pour choisir votre film préféré pour la prochaine séance ! Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2022-03-29T14:15:00 2022-03-29T16:00:00

