Projection de Daniel et la cigogne – Rencontre avec Daniel Bernard Musée départemental du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey, samedi 18 mai 2024.

Projection de Daniel et la cigogne – Rencontre avec Daniel Bernard Projection du film documentaire Daniel et la cigogne et rencontre avec Daniel Bernard Samedi 18 mai, 18h00 Musée départemental du Bugey-Valromey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Projection du film documentaire Daniel et la cigogne et rencontre avec Daniel Bernard

L’histoire est un voyage commun d’un cycliste appelé « cyclomigrateur » et d’une cigogne blanche. Daniel a choisi de s’inspirer pour cette histoire de la vie d’une cigogne Suisse nommée « Max ». Le trajet de migration choisi pour cette aventure est le plus près de celui de Max lors de ses multiples migrations mais avec quelques variantes permettant de faire découvrir au public la migration des deux personnages clés du film (Max et Daniel). Tout au long du film, un parallèle sera fait entre ces deux migrateurs afin de comparer leurs capacités physiologiques leur permettant de réussir cette migration.

Ce film se veut être un hymne au vivant, aux personnes qui travaillent au quotidien pour le préserver voire le sauver.

La projection clos une journée sous le signe du vélo :

A partir de 14 h :

ATELIER REPARATION DE VELO, avec l’association Vivre en Valromey Retord

ESSAI DES VELOS ELECTRIQUES RADIOR, Made in Ain, en partenariat avec Radior Bike

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION VICTOIRE!

A 16h :

Rencontre de pro ! Visite de l’exposition à deux voix avec Alain Gallet, collectionneur- passionné

Musée départemental du Bugey-Valromey 3 rue Centrale 01260 Lochieu Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 87 52 23 http://www.musees.ain.fr Situé à Lochieu, au pied du Grand Colombier, le musée offre une vue exceptionnelle sur le Bugey. Datée de 1561, la maison Renaissance abrite les collections dans un ensemble de caractère. Consacré à la vie bugiste et valromeysanne, le musée présente aussi la plus grande collection publique de France d’art contemporain en bois tourné. à 1 h15 de Bourg-en-Bresse et de Lyon à 1 h de Chambéry et de Genève

©Daniel et la cignogne