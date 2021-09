Projection de courts métrages Museum de Toulouse, 23 octobre 2021, Toulouse.

Le Muséum et l’Agence du Court-Métrage proposent la diffusion de 5 courts métrages, en boucle de 10h30 à 17h30. _**La belle fille et le sorcier**_ de Michel Ocelot (France – Animation – Couleur – 1992, durée : 8 min) Je suis moche, je suis seule, je m’ennuie. Dans trois secondes, tout va changer… © Agence du court métrage _**La princesse des diamants**_ de Michel Ocelot (France – Animation – Couleur – 1988, durée : 8 min) La princesse est emprisonnée dans un lieu secret. On sait qu’on s’en approche quand on trouve des diamants dans l’herbe. Mais tous les princes qui ont essayé de la délivrer ont mystérieusement disparu… © Agence du court métrage _**La fée carabosse ou le poignard fatal**_ de Georges Méliès (France – Fiction – Couleur – 1906, durée : 12 min) Un jeune troubadour vient consulter la célèbre Fée Carabosse pour savoir ce que lui réserve l’avenir. Mais le jeune homme est sans argent, et c’est avec une bourse remplie de sable qu’il paie le talisman que lui remet la Fée. Furieuse, Carabosse jure de se venger. Après bien des épreuves, le troubadour parvient à délivrer la charmante princesse prisonnière, dont la sorcière lui avait fait apparaître l’image. Les jeunes gens se marient, pendant que le bon druide envoie la Fée au fond des mers. © Agence du court métrage _**Patakes**_ de Nicolas Bianco-Levrin (France – Animation – Couleur – 2012, Durée : 11 min) Patakès est un petit indien courageux mais très maladroit. Lorsqu’il part à la chasse, il échoue sans cesse. Rejeté par les siens, il monte au sommet des montagnes pour demander l’aide de la vieille chamane. © Agence du court métrage Accessible pour le public sourd et malentendant _**La sorcière dans les airs**_ de Max Lang et Jan Lachaver (France – Animation – Couleur – 2012, durée : 27 min) Une gentille sorcière et son chat campent près d’un lac. La sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu’elle trouve autour d’elle. Quand elle ajoute des champignons rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon explose. Le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages. Comme le temps se gâte, la sorcière et le chat décollent et fendent gaiement les airs sur leur balai. Mais ils ignorent que le dragon s’est lancé à leurs trousses ! Avec la voix de Pierre Richard. © Agence du court métrage Accessible pour le public sourd et malentendant _Projections au Studio Champs Libre_ _Crédit photo : Agence du court métrage_

Pendant les vacances, découvrez en famille 5 courts métrages autour de la thématique des sorcières.

