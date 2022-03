Projection de courts-métrages Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Projection de courts-métrages —————————– ### Programme des projections – films * **Baobab** / N. Loesner, A. Moreau, M. Steck, S. Taroni, N. Tron France – 2012 – sans paroles – 7 min – Animation – Dès 7 ans _Un singe et une femme arbre vivent paisiblement dans leur forêt, jusqu’à l’arrivée des hommes_. © Autour de Minuit **Diffusion en boucle vendredi 6 et samedi 7 mai 2022 de 10h30 à 17h30** * **Tant de forêts** / Burcu Sankur, Geoffrey Godet France – 2014 – 3 min – Animation – Dès 7 ans _Jacques Prévert fustige la destruction des forêts pour fabriquer de la pâte à papier, papier qui sert à alerter les gens sur les dangers de la déforestation._ © Autour de Minuit **Diffusion en boucle vendredi 6 et samedi 7 mai 2022 de 10h30 à 17h30** * **Le secret du loup** / Julia Ocker Allemagne – 2016 – 4 min – Animation – sans paroles – Dès 3 ans _Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret._ © Agence du court métrage **Diffusion en boucle vendredi 6 et samedi 7 mai 2022 de 10h30 à 17h30** **Point de RDV :** Studio Champs Libres **Accès libre dans la limite des places disponibles** _© Agence du Court Métrage_ Pendant les vacances le Muséum et l’Agence du Court-Métrage proposent la diffusion en continu de 3 courts-métrages Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

