du vendredi 25 février au vendredi 4 mars

Projection de Courts-Métrages —————————– ### Le Muséum et l’Agence du Court-Métrage proposent la diffusion en continu de 3 courts métrages : **1. « Au bout du monde » de Konstantin Bronzit** **2. « Le petit blond avec un mouton blanc » d’Eloi Henriod** **3. « L’homme qui plantait des arbres » de Frédéric Back** Rendez-vous au Studio Champs Libres du Muséum ! _Crédit photo : © Agence du court métrage_

Entrée libre

Entrée libre. A partir de 3 ans, dans le cadre de la saison Naturez-vous ! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse

2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T17:30:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T17:30:00

