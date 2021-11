Projection de courts métrages Museum centre-ville, 18 décembre 2021, Toulouse.

du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Museum centre-ville

Le Muséum et l’Agence du Court-Métrage proposent la diffusion de 4 courts métrages, en boucle de 10h30 à 17h30. _**Prest-o-change-o**_ de Chuck Jones (États-Unis – Animation – Couleur – Sans dialogue – 1939, durée : 7 min) Un chien échappe à la fourrière en entrant dans une maison de magicien. Une des premières apparitions de Bugs Bunny à l’écran. _Accessible pour le public sourd et malentendant_ _Accessible pour le public en situation de handicap cognitif et psychique_ _**Pawo**_ de Antje Heyn (Allemagne – Animation – noir et blanc – Sans dialogue – 2015, durée : 8 min) Pawo – “être brave” en tibétain – est l’aventure magique d’une poupée qui se retrouve dans un monde curieux. Grâce à d’étranges compagnons, elle prend petit à petit conscience de sa ténacité et de ses capacités. _Accessible pour le public sourd et malentendant_ _**La vie sans truc**_ de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand (France – Animation – Couleur – 2013, Durée : 27 min) A partir de 9 ans Popolo, le plus grand magicien du monde ! Tu parles ! Il vient de paumer les jambes d’Amabilé, sa sublime assistante, dans le numéro de la femme coupée en deux ! Pour la consoler, il lui a promis de lui payer des vacances à la mer. C’est bien beau ! Mais maintenant qu’il est sans boulot, va falloir qu’il aille faire le guignol au Paul Elploie, comme tout le monde ! _**L’illusionniste**_ de Alain Cavalier ( France – Documentaire – Couleur – 1990, durée : 13 min) A partir de 6 ans Antoinette est illusionniste. Elle a 86 ans et exerce ce métier avec passion. Dans un tête à tête avec la caméra, Antoinette nous fait d’abord découvrir quelques tours de magie puis évoque des moments forts de sa vie. _Projections au Studio Champs Libre_ _Crédit photo et textes : Agence du court métrage_

Accès libre inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Pendant les vacances, découvrez en famille 4 courts métrages autour de la thématique de la magie.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse



2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T17:30:00;2021-12-21T10:30:00 2021-12-21T17:30:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T17:30:00;2021-12-23T10:30:00 2021-12-23T17:30:00;2021-12-24T10:30:00 2021-12-24T16:00:00;2021-12-26T10:30:00 2021-12-26T17:30:00;2021-12-28T10:30:00 2021-12-28T17:30:00;2021-12-29T10:30:00 2021-12-29T17:30:00;2021-12-30T10:30:00 2021-12-30T17:30:00;2021-12-31T10:30:00 2021-12-31T16:00:00;2022-01-02T10:30:00 2022-01-02T17:30:00