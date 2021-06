Vannes Musée des beaux-arts Morbihan, Vannes Projection de courts-métrages Musée des beaux-arts Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Musée des beaux-arts, le samedi 3 juillet à 20:00

Visionnez la création « Murmurations » des élèves en formation d’acteur du Cours Charmey dans l’exposition _Essaim_. Du fourmillement des abeilles aux métamorphoses du monde vivant, les corps font écho à l’œuvre en voix et en danse.

Entrée libre

Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:55:00

