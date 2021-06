Vannes Musée des beaux-arts Morbihan, Vannes Projection de courts-métrages Musée des beaux-arts Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Projection de courts-métrages Musée des beaux-arts, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vannes. Projection de courts-métrages

Musée des beaux-arts, le samedi 3 juillet à 20:00

Les murmures de Geneviève Asse —————————— Les œuvres de Geneviève Asse, parlant de « ses » paysages de Bretagne, espace de lumière et d’atmosphère avec son bleu caractéristique, qualifié « Bleu Asse », prendront une résonnance particulière grâce à la projection des courts-métrages du Cours Charmey. Murmures, sons de la nature évoqueront ses sources d’inspirations, ses rencontres, son histoire unique en tant qu’artiste femme du 20ème siècle. [Création du Cours Charmey](https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musees/musee-des-beaux-arts-la-cohue/)

Entré libre

Les murmures de Geneviève Asse. Visionnez la création autour de l’œuvre de Geneviève Asse des élèves en formation d’acteur du Cours Charmey dans les collections permanentes. Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Vannes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des beaux-arts Adresse La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Ville Vannes lieuville Musée des beaux-arts Vannes