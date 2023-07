Projection de courts-métrages Mon Premier Festival Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection de courts-métrages Mon Premier Festival Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 25 octobre 2023, Paris. Le mercredi 25 octobre 2023

de 16h00 à 17h15

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Venez assister à la projection des courts-métrages sélectionnés par le festival jeune public Mon Premier Festival ! Mon Premier Festival aura lieu cette année du mercredi

25 octobre au mardi 31 octobre 2023 avec pour thème « En mouvement ! » pour faire écho aux Jeux Olympiques 2024. Nous

vous proposons deux courts métrages du programme (titres à venir). Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se

déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint. Son

but… éveiller le regard et la curiosité du jeune public (2-12 ans) pour

le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma. Rendez-vous le mercredi 25 octobre 2023, à la bibliothèque pour la projection de deux courts métrages. La projection sera précédée d’une séance de lecture. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

