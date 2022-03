Projection de courts métrages francophones – Grèce & Liban Institut français de Jordanie, 27 mars 2022, Amman.

Institut français de Jordanie, le dimanche 27 mars à 18:00

L’institut français ouvre ses portes le dimanche 27 mars pour la projection de deux courts métrages grec et libanais. “The Boys and the three” , un court métrage d’origine grecque et “Le Feu au cœur”, un court métrage libanais. La projection aura lieu de 18h00 à 19h30.

Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T18:00:00 2022-03-27T19:30:00