Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 3 novembre à 15:00

Cinq courts métrages sur le thème de la liberté, portés par des héroïnes malicieuses et pleines de ressources. Un moment de cinéma poétique avec des films d’animation, aux esthétiques singulières, destinés aux enfants. Tout public, à partir de 5 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Durée : 1h Le vent dans les roseaux Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

