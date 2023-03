Projection de Courts-Métrages à Montcuq Médiathèque Intercommunale Montcuq-en-Quercy-Blanc OT CVL Castelnau-Montratier Catégories d’Évènement: Lot

Lot 10h30 : Projection jeunesse – 4 courts métrages pour les enfants de 6 à 9 ans : Promenons-nous dans les bois ( 30 mn ) 18h00 : Projection de 5 courts métrages adultes où vous retrouverez vos comédiens favoris dans des situations absurdes, émouvantes, mais toujours amusantes. Projection de courts métrages.

Projection jeunesse à 10h30 et adultes à 18h00 ©OTQB

