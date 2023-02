Projection de Cinéma – Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu le village Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Catégories d’Évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Projection de Cinéma – Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu le village, 1 mars 2023, Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute. Projection de Cinéma – Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu Salle polyvalente le village Lus-la-Croix-Haute Drôme le village Salle polyvalente

2023-03-01 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-01 21:51:00 21:51:00

le village Salle polyvalente

Lus-la-Croix-Haute

Drôme Lus-la-Croix-Haute Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. amisecolelus26@orange.fr +33 4 92 58 51 85 le village Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Lus-la-Croix-Haute Autres Lieu Lus-la-Croix-Haute Adresse Lus-la-Croix-Haute Drôme le village Salle polyvalente Ville Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute lieuville le village Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute Departement Drôme

Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lus-la-croix-haute lus-la-croix-haute/

Projection de Cinéma – Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu le village 2023-03-01 was last modified: by Projection de Cinéma – Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu le village Lus-la-Croix-Haute 1 mars 2023 Drôme le village Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute kb:France8426 Salle polyvalente le village Lus-la-Croix-Haute Drôme

Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Drôme