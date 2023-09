Projection de « Chateau Cagliostro » Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection de « Chateau Cagliostro » Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 19h40

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb Dans le cadre des Mordus du Manga, la bibliothèque s’associe au 32!ciné pour projeter le 1er long métrage de Hayao Miyazaki, version japonaise rocambolesque des aventures d’Arsène Lupin. En 1968, Edgar de la Cambriole, petit-fils et successeur du célèbre gentleman cambrioleur Gaspard de la Cambriole (Arsène Lupin), parvient à dérober le contenu du coffre-fort du casino de Monte-Carlo à bord d’une Fiat 500, accompagné de son compère Jigen. L’euphorie des deux amis face à cette réussite laisse place au désarroi lorsqu’ils réalisent que l’argent est de la « goat monnaie », des faux billets particulièrement bien imités. Edgar décide de mettre le nez dans les affaires du comte de Cagliostro, régent de la principauté du même nom, qu’il soupçonne d’être à la tête du réseau de faux-monnayage. Alors qu’ils se sont infiltrés déguisés dans le micro-État, ils voient passer en trombe une demoiselle en robe de mariée, poursuivie par des hommes armés. Après une course-poursuite riche en péripéties, ils parviennent à mettre en déroute les poursuivants de la jeune fille qu’Edgar sauve de justesse d’une chute dans un ravin. Assommé par une souche d’arbre, il ne peut empêcher sa protégée d’être enlevée par des hommes à bord d’un bateau mais remarque qu’elle lui a laissé un gant, dans lequel est cachée une chevalière mystérieuse. Ce film d’1h40, sorti en 1983, en France ravira les enfants de 8 à 108 ans !

Séance gratuite, mais sur inscription : ) Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/projection-chateau-cagliostro

D.R. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris latitude longitude 48.8382500078707,2.31998599242419

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/