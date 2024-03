Projection de « Brian and Charles ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise American Cosmograph Toulouse, vendredi 28 juin 2024.

Projection de « Brian and Charles ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise Du 26 mars au 28 juin retrouvez le cycle IA au cinéma dans le cadre du festival Grindhouse Paradise à l’American Cosmograph. Vendredi 28 juin, 20h30 American Cosmograph Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Le Grindhouse Paradise participe au cycle de projection l’IA fait son cinéma du Quai des Savoirs.

L’occasion de vous balancer de mars à juin des films qui déboitent à l’American Cosmograph.

Projection du 28 juin à 20h30 :

« Brian and Charles » IA de compagnie réalisée par Jim Archer avec David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey.

Dans son coin paumé de la campagne galloise, Brian passe ses journées à fabriquer des objets insolites avec une réussite toute relative. Ayant de plus en plus de mal à supporter la solitude, il fait fi de ses échecs passés pour se lancer dans le projet de sa vie : la construction d’un robot. Ainsi voit le jour Charles, un humanoïde doté d’une intelligence artificielle grâce à laquelle il va apprendre l’anglais, s’autobaptiser Monsieur Petrescu et développer une passion pour les choux.

1h30, anglais sous-titré français

Plus d’info sur le film : https://grindhouseparadise.fr/prog/brian-and-charles/

+ d’infos :

Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Séance culte présentée par Frédéric Thibaut (Cinémathèque de Toulouse)

En savoir plus sur le Grindhouse Paradise

Visuel : festival Grindhouse Paradise

American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 22 11 https://www.american-cosmograph.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.american-cosmograph.fr/ »}] [{« link »: « https://grindhouseparadise.fr/ »}, {« link »: « https://grindhouseparadise.fr/prog/brian-and-charles/ »}, {« link »: « http://www.american-cosmograph.fr »}, {« link »: « https://www.american-cosmograph.fr/ »}] Fondé en 1907, ce cinéma d’arts et d’essai est situé en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la place Wilson. Métro : ligne A – station Capitole ou Jean Jaurès, ligne B – station Jean Jaurès

