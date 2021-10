Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Projection de Brahim Bouchelaghem, la danse ou la vie de François Cauwel à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 27 novembre 2021 à 17h, la médiathèque vous invite à découvrir le documentaire consacré au chorégraphe Brahim Bouchelaghem. Gratuit sur réservation.** Brahim Bouchelaghem est aujourd’hui un chorégraphe reconnu. Sa compagnie, Zahrbat, est demandée sur les scènes du monde entier. Mais le Roubaisien est resté fidèle à ses racines. Enfant de la rue, il a installé son studio dans une rue où il déambulait, adolescent. La danse l’a sauvé de la prison et de la déchéance. Aujourd’hui, il est un modèle étonnant pour son quartier, qu’il ne quittera jamais. Nous le suivons dans les coulisses de la création de son prochain spectacle. Projection suivie d’un échange avec Brahim Bouchelaghem. * Durée : 52 mn * Gratuit sur réservation au 03 20 61 73 00 Samedi 27 novembre 2021 à 17h, la médiathèque vous invite à découvrir le documentaire consacré au chorégraphe Brahim Bouchelaghem. Gratuit sur réservation. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

