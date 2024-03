Projection de 3 court-métrages (dès 3 ans, Dès 7 ans et dès 12 ans) Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, samedi 23 mars 2024.

Projection de 3 court-métrages (dès 3 ans, Dès 7 ans et dès 12 ans) Le musée accueille pour un après-midi des projections de court-métrages proposées par Unis Cité dans le cadre de la Fête du court métrage. Les projections sont suivies d’animations et temps d’échange. Samedi 23 mars, 14h00, 15h00, 16h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Gratuit, pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

ENTRE DEUX SŒURS 3-5 ans

De Anne-Sophie Gousset, Clément Céard – 2022 –

Durée 7 min 19

Coproduction : Les Armateurs

Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre deux sœurs, il y a l’amour comme moteur. Entre ces deux sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus, et c’est très bien comme ça.

À 14h, gratuit, sans réservation

LES CHAUSSURES DE LOUIS 7-10 ans

De Theo Jamin, Kayu Leung, Marion Philippe, Jean-Geraud Blanc – 2020,

Durée 5min18

Production : MoPA

Louis, un enfant autiste de 8 ans et demi, arrive dans sa nouvelle école et va se présenter.

À 15h, gratuit, sans réservation

THE SOLOISTS dès 12 ans

Affiche The SoloistsDe Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Liu Yi – 2021

Durée : 7 min 57

Production : Gobelins, l’école de l’image

Dans un petit village régi par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses et leur chien répètent pour le festival annuel d’automne. Mais un événement inattendu va bouleverser leurs plans…

À 16h, gratuit, sans réservation

Cette programmation est proposée par les jeunes en service civique « Cinéma et Citoyenneté » pour Unis-Cité de l’antenne de Caen. Le service civique est accessible pour les jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les personnes bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

