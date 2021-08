Le Touquet-Paris-Plage Cinéma Les 3 As Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais PROJECTION D’ARCHIVES CINÉMATOGRAPHIQUES INÉDITES LE TOUQUET-PARIS-PLAGE AU SIÈCLE DERNIER Cinéma Les 3 As Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Cinéma Les 3 As, le vendredi 17 septembre à 19:00

L’association Archipop et la CA2BM ont lancé en 2018 un projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives cinématographiques privées. Plus de 50 films amateurs et de famille ont ainsi été collectés. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette projection invite à découvrir des images inédites de la vie touquettoise au siècle dernier, extraites de ces archives privées.

Entrée libre sur réservation au 03 21 06 72 00 et présentation du pass sanitaire

L'association Archipop et la CA2BM ont lancé en 2018 un projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives cinématographiques privées.

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T21:00:00

