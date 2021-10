Donzy Médiathèque de Donzy Donzy, Nièvre Projection “D’après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge” Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Projection “D’APRÈS ARNAL, ITINÉRAIRE D’UN CRAYON ROUGE” film documentaire de Christophe Vindis Samedi 20 novembre 15 h Médiathèque de Donzy Durée 52 min Ce film brosse le portrait du dessinateur, caricaturiste engagé, chroniqueur de son temps. Créateur de Pif le chien, de Placid et Muzo et de tant d’autres. dans le cadre du Mois du film documentaire et du cycle Nov’en Bulles

Gratuit, pass sanitaire

