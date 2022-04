Projection | Dans les yeux de Thomas Pesquet Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Projection | Dans les yeux de Thomas Pesquet Rostrenen, 28 avril 2022, Rostrenen. Projection | Dans les yeux de Thomas Pesquet Rue de Strasbourg Cinébreiz Rostrenen

2022-04-28 – 2022-04-28 Rue de Strasbourg Cinébreiz

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Projection du film documentaire au Ciné Breiz Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace. Date à confirmer. cinebreiz@gmail.com +33 2 96 29 08 12 Projection du film documentaire au Ciné Breiz Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace. Date à confirmer. Rue de Strasbourg Cinébreiz Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Rostrenen Adresse Rue de Strasbourg Cinébreiz Ville Rostrenen lieuville Rue de Strasbourg Cinébreiz Rostrenen Departement Côtes d'Armor

Rostrenen Rostrenen Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rostrenen/

Projection | Dans les yeux de Thomas Pesquet Rostrenen 2022-04-28 was last modified: by Projection | Dans les yeux de Thomas Pesquet Rostrenen Rostrenen 28 avril 2022 Côtes-d’Armor Rostrenen

Rostrenen Côtes d'Armor