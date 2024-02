Projection dans le cadre du Festival DIAM (Des Images Aux Mots) – Vendredi 23 février Cinéma Rex Blagnac, vendredi 23 février 2024.

LEVANTE

Synopsis

Sofia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, apprend qu’elle est enceinte la veille d’un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d’un groupe fondamentaliste bien décidé à l’en empêcher à tout prix. Mais ni Sofia ni ses proches n’ont l’intention de se soumettre à l’aveugle ferveur de la masse.

Réalisé par Lillah Halla

Nationalité Brésil

Avec Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô

Durée 1h32

Genre Drame

Langue VOSTFR

https://youtu.be/1fFz5fH5UcY

Plus d’infos sur le Festival DIAM Des Images Aux Mots.

