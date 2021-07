Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Projection dans le cadre de Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Projection dans le cadre de Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies, 12 août 2021, Buis-les-Baronnies. Projection dans le cadre de Parfum de Jazz 2021-08-12 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-12 18:00:00 18:00:00 Place du 19 mars 1962 Cinéma le reg’Art

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies Projection du film « La première fois que j’ai eu 20 ans » de Lorraine LEVY, adapté du roman américain de Susie MORGENSTERN. Suivi d’une discussion avec Jean-Paul BOUTELLIER créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné. Parfum de Jazz, festival de jazz en Drôme provençale dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Place du 19 mars 1962 Cinéma le reg'Art Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.2754#5.27175