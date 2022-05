Projection : Dans la forêt enchantée de Oukybouky Haguenau, 25 mai 2022, Haguenau.

Projection : Dans la forêt enchantée de Oukybouky Haguenau

2022-05-25 10:00:00 – 2022-05-25 12:00:00

Haguenau Bas-Rhin Haguenau

+33 3 88 90 68 10

Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Ecureuil doivent rester prudents, car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues… Quand Marwin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

