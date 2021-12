Projection : Cure toujours ! de Marc Cortès + Inebrae (concert), 22 février 2022, .

2022-02-22

Horaire : 19:30

Gratuit : non

Pour se rappeler les années 80, on a deux options : écouter ses vieux CD, ou avoir un pote comme Jérôme Grousset. Jérôme est une figure de la scène cold wave des années 80 à Nantes. Il a fondé deux groupes, Dies Irae et Taedium Vitae, qui ont eu leurs heures de succès et enregistré plusieurs albums. Leur look et leur musique étaient influencés par le groupe qui a le plus compté dans sa vie, The Cure. Le documentaire Cure Toujours ! réalisé par Marc Cortès est un film à la fois musical et social, sur un enfant de Robert Smith, un fan éternel de The Cure déterminé à vivre sa passion jusqu’au bout. Pour l’occasion, c’est la version longue (1h05) qui sera diffusée, suivie d’un mini-concert de la nouvelle formation de Jérôme, Inebrae. Cure Toujours ! a été co-produit par Olivier Berne de La Main Productions et Olivier Brumelot de France 3 Pays de Loire, et diffusé en Juin 2021 dans la case documentaire « La France en vrai ». Teaser : Vimeo > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Plus d’infos.

